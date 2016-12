Bimbo disabile picchiato dai bulli a Rovigo, la mamma a Tgcom24: "La scuola non ha fatto nulla per proteggerlo"

Bimbo disabile picchiato dai bulli a Rovigo, la mamma pubblica su Facebook le foto delle ferite 1 di 3 Facebook Facebook Bimbo disabile picchiato dai bulli a Rovigo, la mamma pubblica su Facebook le foto delle ferite 2 di 3 Facebook Facebook Bimbo disabile picchiato dai bulli a Rovigo, la mamma pubblica su Facebook le foto delle ferite 3 di 3 Facebook Facebook Bimbo disabile picchiato dai bulli a Rovigo, la mamma pubblica su Facebook le foto delle ferite leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mio figlio è vittima di bullismo da due anni - denuncia Cinzia Miatton, la mamma di Lorenzo, a Tgcom24 -. Un giorno mi hanno chiamato dalla scuola, mi han detto: 'Venga, suo figlio ha mal di pancia'. Poi ho scoperto che era stato colpito più volte ai testicoli. Un'altra volta è arrivato a casa con l'orecchio tagliato e con i segni di una botta in testa, ma ancora non è chiaro il motivo, per lui non è facile ricordare e raccontare ciò che gli accade".



Lo sfogo della donna è contro la scuola, che non protegge suo figlio come dovrebbe. "I veri bulli non sono i bambini, ma gli adulti. Nella scuola mio figlio è visto come l'anello debole, è messo da parte. Ho allertato il dirigente scolastico e i docenti, ma non è cambiato nulla. Il giorno dopo una delle tante aggressioni, quando ho chiesto spiegazioni a una maestra, lei ha minimizzato: 'E' solo un taglietto sulla bocca'". Ma non si tratta di casi isolati, tanto che nella classe è stato necessario introdurre una sorta di "patente a punti", per punire le tante risse che sfociavano in violenza.



Nemmeno dopo la denuncia in questura, Cinzia è stata contattata dalla scuola. E ora che ha deciso di cambiare istituto al suo bambino, si è trovata ancora una volta sola: "Nessuno sembra volere mio figlio, tutti mi rispondono che non ci sono più posti per bimbi disabili. Ora aspetto una risposta dal provveditorato. Ma serve un atteggiamento diverso: bisogna capire che i disabili non sono anelli deboli, sono risorse".



La replica della scuola: "Nessun caso di bullismo" - "Il bambino non è stato spinto da un bullo, si è trattato solo di un incidente all'uscita dalla scuola: è caduto, gli insegnanti sono subito intervenuti ed è stato medicato". Maria Rita Pasqualin, dirigente dell'Istituto comprensivo Rovigo 1, non vuole sentire parlare di bullismo nella sua scuola. "Sono meravigliata, scopro queste cose dai giornali. Quest'anno la mamma non è mai venuta da me e nei mesi scorsi, quando ha parlato con i docenti, non ha mai denunciato atti di bullismo. Avrei preferito che fosse venuta a parlare con me prima di sporgere denuncia, ora decideremo come agire per il bene del bambino".