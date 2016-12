Noventa di Piave, weekend per scambisti

foto Getty Correlati Da ospizio a club per scambisti 12:35 - La colonnina di mercurio sfiorerà temperature tropicali a Noventa di Piave nel week end. La città veneta diventerà per la seconda estate consecutiva la culla degli scambisti. E' il secondo anno infatti che un club privato prenota un intero hotel per l'occasione. Il raduno internazionale richiamerà in città coppie da tutta l'Italia, ma anche dall'estero. Il costo per una notte di piacere è di 200 euro. - La colonnina di mercurio sfiorerà temperature tropicali anel week end. La città veneta diventerà per la seconda estate consecutiva la culla degliE' il secondo anno infatti che un club privato prenota un intero hotel per l'occasione. Il raduno internazionale richiamerà in città coppie da tutta l'Italia, ma anche dall'estero. Il costo per una notte di piacere è di 200 euro.

Come scrive la Nuova di Venezia, ci sarà la possibilità di "effusioni ed espliciti atti sessuali tra coppie sposate, fidanzate, semplici conoscenti con la medesima passione. Nei salotti, in sala da pranzo, poi nelle stanze, con tanto di orge di gruppo". "Ufficialmente si parla di una festa a bordo piscina con soggiorno di una notte o forse due. Ma un club privato - scrive il sito -, che si contatta in rete, ha già affittato un intero albergo di Noventa, uscita autostrada, nel fine settimana".



Un weekend al alto tasso erotico, a tal punto che - come racconta Nuova di Venezia - una cameriera chiamata per rinforzare l'organico dell'albergo l'anno passato era svenuta: non era preparata a vedere certe scene. "Teniamo molto allo stile, gli organizzatori sono ottime persone, hanno un certo modo di fare. Quello che fanno sono affari loro non c'è nulla di male", ha spiegato il titolare dell'albergo