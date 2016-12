Sorprendono in casa il fidanzatino della figlia e lo picchiano con una mazza da baseball

foto LaPresse 11:17 - Sono tanti i fidanzati e le fidanzate che si intrufolano in casa del partner in assenza dei genitori per vivere dei momenti di intimità, ma quello che è successo a Caerano San Marco (Treviso) ha davvero dell’assurdo. Una ragazza di 15 anni aveva, infatti, ospitato il compagno, un coetaneo marocchino, nella sua abitazione, ma quando i suoi genitori sono rientrati, sorprendendolo con la figlia, lo hanno sequestrato, minacciandolo prima con un fucile carico e poi picchiandolo con una mazza da baseball. - Sono tanti i fidanzati e le fidanzate che si intrufolano in casa del partner in assenza dei genitori per vivere dei momenti di intimità, ma quello che è successo a Caerano San Marco (Treviso) ha davvero dell’assurdo. Una ragazza di 15 anni aveva, infatti, ospitato il compagno, un coetaneo marocchino, nella sua abitazione, ma quando i suoi genitori sono rientrati, sorprendendolo con la figlia, lo hanno sequestrato, minacciandolo prima con un fucile carico e poi picchiandolo con una mazza da baseball.

I due coniugi 37enni, contrari al fidanzamento della giovane, sono stati denunciati dai carabinieri di Montebelluna per sequestro di persona, minaccia aggravata, lesioni personali e omessa custodia di armi. I ragazzi non si aspettavano il rientro improvviso dei genitori di lei così, al loro rientro, la ragazza ha fatto uscire sul balcone il giovane marocchino facendolo rientrare dopo aver dato rassicurazioni al padre. Invece il ragazzino è stato scoperto e per lui sono state due ore di terrore.



Preso per la gola, è stato scaraventato in un armadio e qui tenuto sotto minaccia di un fucile, caricato sotto i suoi occhi. Poi l'uomo si è fatto dare dalla moglie una mazza da baseball con la quale ha colpito il 15enne alle gambe. Il ragazzo è stato salvato grazie all’intervento dei carabinieri che erano stati avvertiti dalla madre e dal fratello del marocchino che, mentre si trovava sul balcone, aveva mandato loro un sms per riferire della situazione.



La coppia, sentendo suonare il campanello di casa, ha spento la luce, ma poi vista l'insistenza degli investigatori ha aperto loro la porta, dopo aver fatto fuggire da un uscio secondario il ragazzino, minacciandolo di morte se avesse parlato. I genitori hanno dichiarato che alcuni mesi fa il giovane aveva rubato il cellulare della figlia, ma non c’è traccia di denuncia. Il ragazzo ha denunciato l’aggressione, mentre la fidanzata ha negato di averlo visto e sentito, ma è stata smentita da una vicina di casa.