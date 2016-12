foto Carabinieri

- Ha minacciato di denunciare per violenza sessuale l'anziano che non la voleva assumere: per questo motivo una badante nigeriana di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri di Verona. La badante in prova, alla notizia che l'anziano non l'avrebbe assunta, ha deciso di tentare la via dell'estorsione: 5000 euro come corrispettivo per evitare una denuncia di violenza sessuale.