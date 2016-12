Padova, maxifamiglia raggiunge quota 17

- Sono in 17, ma non si tratta di un team di rugbisti bensì di una famiglia in formato maxi. Mamma Cristina, 42 anni, e papà Walter Scalco, falegname di 47 anni, infatti sono i genitori di 15 ragazzi, 6 donne e 9 uomini, che hanno tra i 20 anni e il mese. L'ultima arrivata è Angelica. Poi ci sono - come scrive Il Gazzettino - Stefano, Samuele, Rachele, Giacomo, Giovanni, Benedetta, Tommaso, Nicole, Davide, Riccardo, Francesco, Marta, Diletta, Filippo.

Per muoversi la famiglia Scalco usa il caravan, la casa, a San Giorgio in Bosco (Padova), è pensata ovviamente in maniera allargata: maxi tavolo da cucina, letti a castello e ça va sans dire stanze spaziose e su più livelli.

"Una famiglia esemplare", nonostante non deve essere facile da gestire. Lo ha affermato il sindaco del paese veneto Renato Roberto Miatello. "Una famiglia che tra l'altro - ha ribadito - non ha mai chiesto nulla al Comune, se non gli assegni di maternità spettanti di diritto".



Prima della nascita di Angelica, papà Scalco aveva dichiarato: "Una famiglia numerosa è indubbiamente impegnativa sotto molti punti di vista, dalle normali faccende quotidiane, all’aspetto economico, ma esiste la Provvidenza che opera anche tramite una rete di persone amiche e noi affrontiamo serenamente la vita".