Vicenza, la sua azienda di trasporti va male Anziano camionista si impicca

foto LaPresse 23:09 - Il titolare di una ditta di autotrasporti del Vicentino, un 77enne di Marostica, si è ucciso impiccandosi con una corda attaccata al cassone del suo mezzo pesante. Era l'ultimo camion della ditta rimastogli, e l'anziano, nonostante le insistenze dei familiari, non voleva rassegnarsi a venderlo, anche se con il ricavato avrebbe potuto risolvere alcuni problemi economici. A scoprire il cadavere è stata la moglie. Nessun biglietto di spiegazioni.

L'autotrasportare ha pianificato la propria impiccagione azionando prima l'elevatore del cassone, per alzare la sponda a cui aveva legato la corda che gli è servita per togliersi la vita. L'ambulanza dei soccorsi è arrivata sul posto quando oramai l'anziano era deceduto.



La piccola azienda di autotrasporto a conduzione familiare aveva iniziato il declino un paio d'anni fa, quando all'uomo non era stata rinnovata la patente di guida per i mezzi pesanti. Nell'azienda, che lavorava per un consorzio di trasporti di Bassano, erano occupati anche il figlio dell'uomo e un dipendente. L'imprenditore aveva già venduto tempo fa un camion con rimorchio. Poi era stato costretto a licenziare anche l'ultimo autista e, di fatto, il lavoro dell'azienda si era interrotto. Sul caso indagano i carabinieri.