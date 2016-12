Verona, doppia tragedia: stroncato da infarto padre cade e schiaccia il figlio di un anno

foto LaPresse 23:09 - Doppia tragedia familiare a Campagnola di Zevio, nel Veronese. Un uomo ha ucciso schiacciandolo il figlio di un anno e mezzo dopo essergli finito addosso in seguito a un infarto che ha causato la sua morte. Il padre, del peso di 150 Kg, stava cambiando il pannolino al figlio, quando all'improvviso è stato colpito da un infarto fulminante ed è stramazzato sul piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verona. - Doppia tragedia familiare a Campagnola di Zevio, nel Veronese. Un uomo ha ucciso schiacciandolo il figlio di un anno e mezzo dopo essergli finito addosso in seguito a un infarto che ha causato la sua morte. Il padre, del peso di 150 Kg, stava cambiando il pannolino al figlio, quando all'improvviso è stato colpito da un infarto fulminante ed è stramazzato sul piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verona.

L'uomo si chiamava Emiliano Cimini, 38 anni, originario di Frosinone. Suo figlio si chiamava David. Al momento della tragedia, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Verona, l'uomo si trovava solo in casa con il piccolo e gli altri due figli di 5 e 7 anni. La madre, una nigeriana, qualche giorno fa era partita per il suo paese d'origine per far visita ai parenti.



A scoprire la tragedia è stato il comandante della stazione dei carabinieri di Zevio che, abituato ad incontrare Cimini in paese più volte al giorno si è insospettito non vedendolo in circolazione. Si è quindi recato verso l'abitazione dell'uomo. Qui non ricevendo alcuna risposta, pur avendo suonato il campanello più volte e udendo voci concitate di bambini, ha deciso di entrare di forza nell'abitazione e trovato il cadavere.



Toccherà ora al medico legale stabilire l'ora della morte di Cimini. Gli altri due figli, non essendoci parenti della coppia che vivono nella zona, sono stati temporaneamente affidati ad un istituto per minori, in attesa di rintracciare la madre.