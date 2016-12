A Padova un parto gemellare da record: quattro fiocchi azzurri per mamma Judith e papà Steve

Gabriel, Michael, Rafael e Francis stanno bene e pesano circa un chilo ciascuno: sono i quattro gemellini nati nel pomeriggio di martedì 16 agosto con parto cesareo e due mesi di anticipo. Il parto quadrigemellare avvenuto nella Clinica ostetrico ginecologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova è subito stato salutato come un fatto eccezionale: la mamma Judith Igwegbe non si è sottoposta a fecondazione medicalmente assistita e tutto è avvenuto secondo natura.

Come riferiscono i medici, la nascita di quattro neonati è in natura davvero rarissima: c'è soltanto una possibilità su 512mila casi che si verifichi una gravidanza quadrigemina.



Anche se i piccoli sono nati alla trentesima settimana di gestazione stanno bene così come la mamma. Dovranno però rimanere ancora per qualche tempo nelle incubatrici per raggiungere un peso superiore a quello della nascita.



La famiglia dei bimbi è di origine nigeriana ma vive da tempo a Saletto di Pontevigodarzere insieme al primo figlio, un bambino di sei anni.