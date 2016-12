Padova, su 66 bambini all'asilo solo una è italiana: la mamma protesta

14:54 - Padova, quartiere Arcella, scuola materna Quadrifoglio: 66 i bambini iscritti. Tra questi, soltanto una bimba italiana. Eleonora Baccaro, la mamma dell'unica "autoctona", protesta contro una "scelta didattica sbagliata" con una lettera al sindaco, scrivendo: "Così mia figlia non potrà neanche imparare correttamente la nostra lingua". Ma la direttrice Gabriella Balbo replica: "Siamo una scuola multietnica e questa è la nostra forza. Noi accogliamo tutti".

La paura della mamma della piccola è che, in questa situazione, sua figlia non sarà circondata da una cultura cristiana nelle ore che trascorrerà alla scuola dell'infanzia. E così, ecco la decisione di rivolgersi al primo cittadino, il leghista Massimo Bitonci, anche se l'asilo è statale e non comunale. "E non c'entrano i motivi razziali", ha precisato la signora Baccaro.



D'altra parte, anche le sei insegnanti della scuola materna sono preoccupate e protestano perché non ci sono mediatori linguistici e culturali con cui accogliere in maniera adeguata questi bambini. Nel quartiere ci sono moltissime famiglie straniere, ma ancora non si era arrivati a un caso di questo tipo.



"Qui non si può parlare di integrazione", protesta la mamma. E il sindaco le dà pienamente ragione: "Un caso che grida vendetta. Il governo dovrebbe istituire classi ponte".