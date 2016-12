"Multa" i vigili in sosta vietata

Chi di multa ferisce di multa perisce. Siamo in Veneto, a Cittadella. Un commerciante locale ha "sanzionato " l'auto dei vigili parcheggiata in divieto di sosta accanto all'ex municipio. "Diamo il buon esempio", ha commentato in un post sul gruppo Facebook "Sei di Cittadella se...", allegando tanto di foto dell'infrazione e della "multa" applicata dal commerciante.