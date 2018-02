"Al funerale di Roberto Baggio andrei con lo champagne", l'animalista denunciato torna all'attacco

“L’unico cacciatore buono è quello morto. Se Roberto Baggio muore durante una battuta, vado al funerale con lo champagne in mano”. Parole di Paolo Mocavero , leader dell’associazione “ 100% animalisti ”, che rincara la dose pochi giorni dopo essere stato denunciato per diffamazione dall’ex calciatore.

“Ho parlato di ‘viaggi della morte’ perché [Baggio] va spesso in Argentina, dove ha una riserva per uccidere gli animali”, ha detto Mocavero, intervistato su Radio 24. “Tutti i cacciatori sono assassini. Lui di più, perché ha un’immagine, dunque maggiori responsabilità”.



Roberto Baggio si è rivolto al tribunale, il 20 febbraio, dopo una contestazione del movimento animalista, che aveva esposto degli striscioni davanti alla sua villa di Caldogno (Vicenza), e dopo un post in rete di Mocavero che lo definiva “buddista col fucile” e "ignorante".



Mocavero, già dj, militante di estrema destra e candidato di Forza Nuova a Padova, ha anche annunciato che alle elezioni del 4 marzo voterà per il Movimento Cinque Stelle: “Gli unici che si salvano. Per esempio, Paolo Bernini ha salvato un cavallo, mi basta e avanza per giudicare una persona”.