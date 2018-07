Vaticano, spunta documento pro pillola: papa Paolo VI pose il veto nel 1968

Monsignor Marengo, riferendosi al Concilio Vaticano II e a "Humanae vitae", scrive: "Molti erano convinti che mantenersi in sintonia con il concilio esigesse di introdurre radicali mutamenti in questo campo. Una volta riconosciuto il valore in sè dell'esercizio responsabile della paternità, non era ragionevole fare coincidere questo giudizio con l'obbligare le coppie al solo uso dei metodi naturali; la pillola inibitoria andava considerata un mezzo attraverso il quale il fine di evitare un nuovo concepimento veniva raggiunto rispettando le esigenze dell'amore coniugale e la dignità del coniuge".



"Papa Montini - afferma sempre l'autore del libro - non giudicò accettabile questa tesi sulla quale era stato elaborato il documento della maggioranza approvato a fine giugno del 1966. Paolo VI ritenne più rassicurante mantenersi in un assetto tradizionale, non decise da solo ma fu consapevoleche molti lo avrebbero lasciato solo".