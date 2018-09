Valtellina, inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa

E’ stato inaugurato a Tartano (Sondrio) il ponte tibetano più alto d’Europa: una passerella lunga 234 metri - altro record internazionale - pensata per agevolare il lavoro degli alpeggiatori. L’idea di un “Ponte nel cielo” è nata nel 2016 ed ora è divenuta realtà. Sono già centinaia i turisti che hanno deciso di passeggiare sospesi nel vuoto a un' altezza d i 140 metri . Pagando un biglietto di 5 euro è possibile infatti spostarsi da un versante all'altro della montagna immersi in un paesaggio da cartolina.

"La speranza è che possa rappresentare anche un'attrattiva turistica per il nostro territorio che, purtroppo, in questi anni, non è rimasto immune dal fenomeno dello spopolamento", ha dichiarato Renato Bertolini, il presidente del "Consorzio Pustaresc", ente promotore del progetto e finanziatore unitamente alla Fondazione Pro Valtellina e alla Comunità Montana di Morbegno.