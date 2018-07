Vaccini, per frequentare la scuola basterà l'autocertificazione

Potrebbe bastare un'autocertificazione, firmata dai genitori , delle avvenute vaccinazioni, perché i bambini possano frequentare le scuole a partire da settembre . Secondo quanto si apprende sarebbe questo infatti il contenuto di un provvedimento amministrativo a cui stanno lavorando i ministeri di Salute e Istruzione. Non sarebbe quindi più richiesta la documentazione della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018 .

Il ministro della Salute: "Non è una semplice proroga" - La decisione non rappresenta "una semplice proroga, ma una significativa semplificazione dell'onere documentale a carico dei genitori dei minori di sedici anni", ha commentato il ministro della Salute, Giulia Grillo.



"Non si tratta di una misura temporanea, per così dire 'a tampone', ma di un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche", ha aggiunto.