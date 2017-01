Vaccini, Lorenzin annuncia: "Gratis per tutti con il nuovo piano della salute"

Perché il piano entri in vigore manca solo il passaggio alla conferenza Stato-Regioni, in programma giovedì prossimo. "Solleciteremo tutti un veloce via libera - dice al riguardo l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte Antonio Saitta -, perché si tratta di una grande occasione per tutti i cittadini". Per il piano sono già stati stanziati 100 milioni per quest'anno, 127 per il 2018 e 186 per il 2019.



I vaccini per tutti - Si prevede la somministrazione gratuita ai bimbi dei vaccini contro il meningococco B, la varicella, il rotavirus e l'epatite A, l'estensione agli adolescenti maschi del vaccino contro il papilloma virus, ora solo per le femmine, e agli anziani di quelli contro pneumococco e herpes zoster.



Adesso, "prima di esser trasmesso alle singole regioni, il piano dovrà avere un via libera definitivo relativo alla sua articolazione. Era infatti stato concepito e strutturato sul periodo 2016-18, ma visto che entra in vigore con un anno di ritardo, anche i previsti obiettivi di copertura vaccinale vanno aggiornati sul periodo 2017-19".