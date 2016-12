I magistrati non fomentino la fobia - La magistratura non deve avere atteggiamenti tesi a "fomentare comportamenti scorretti e non compatibili con il vivere sociale". Lo afferma la Fnomnceo, in relazione alle recenti sentenze emesse in materia di vaccinazioni. Nel documento presentato la Fnomceo chiede di "favorire il superamento dell'evidente disallineamento tra scienza e diritto, auspicando che i magistrati intervengano in materia di salute recependo nelle loro sentenze la metodologia dell'evidenza scientifica".



Nella polemica interviene anche Roberto Burioni, il medico che negli ultimi tempi ha partecipato a molte trasmissioni tv sul nodo vaccinazioni. E su Facebook definisce "giustissimo che un medico che, contro ogni evidenza scientifica e per abominevoli interessi personali, terrorizza i genitori con bugie pericolose, mettendo in pericolo dei bambini, venga radiato e non possa più fare il medico".



Lorenzin soddisfatta - "Ritengo estremamente importante il documento sulle vaccinazioni della Fnomceo. E' una voce molto forte che riafferma la volontà di essere dalla parte dei bambini per sconfiggere una vera e propria piaga, per una paura medievale sulle vaccinazioni", ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. "Il calo delle vaccinazioni - ha aggiunto - è preoccupante e mette a rischio la salute dei bambini. Dobbiamo essere sempre vigili e continuare la battaglia per le vaccinazioni".