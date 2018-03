Vaccini, associazione nazionale presidi: per bimbi non in regola stop frequenza

Nessun accesso alla scuola materna se non in regola con la documentazione sulle vaccinazioni effettuate. "Confidiamo che i genitori che non si sono ancora messi in regola non portino i figli in classe", ha detto la responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione Nazionale Presidi, Licia Cianfriglia. "Questo non vuol dire che saranno espulsi da scuola: saranno riammessi subito dopo essere stati regolarizzati".

"Le scuole - prosegue Cianfriglia - hanno già comunicato per tempo alle famiglie come stanno le cose. Confidiamo che i genitori che non si sono ancora messi in regola lunedì non portino proprio i bambini a scuola, approfittando della giornata per farlo. Ci sarà una verifica all'ingresso e un controllo delle situazioni, ma certamente i bambini di quell'età non verranno abbandonai a se stessi".



"Non siamo gendarmi, abbiamo l'obbligo di organizzare il servizio al meglio. L'Associazione Nazionale Presidi resta a disposizione per i suoi associati per ogni esigenza e consulenza", conclude Cianfriglia.