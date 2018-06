Una bufala i tre milioni di euro in eredità a Berlusconi: ecco tutti gli indizi che portano alla fake news

Tutte le strade portano... alla bufala. La notizia dei tre milioni di euro lasciati in eredità a Silvio Berlusconi da una 88enne single che avrebbe lavorato per anni con il leader di Forza Italia a Palazzo Chigi è una fake news, e vi spieghiamo perché. A diffondere la storia è sempre lo stesso avvocato, spesso citato come rappresentante legale della fantomatica "Fondazione italiana risparmiatori", curatore di molte eredità particolari, rivelatesi in passato false. Inoltre, il nome della donna -una fantomatica Anna C., nubile e senza figli, nata a Palermo e residente a L'Aquila-, il suo lavoro ("una ex funzionaria della Presidenza del Consiglio") e la sua età corrisponderebbero a quelli di altre generose donatrici che negli anni e persino nei giorni scorsi avrebbero destinato lasciti milionari a favore di cani e gatti, risultati poi inesistenti.