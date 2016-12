Terni, muore paracadutista romano 42enne Si ripete la tragedia di Pietro Taricone

20:39 - Un paracadutista è morto, precipitando nella zona di Terni, in Umbria. La vittima, Massimiliano Piraccini, aveva 42 anni ed era originario di Roma. Era partito poco prima dell'incidente dalla locale aviosuperficie, la stessa dove morì Pietro Taricone, nel giugno di cinque anni fa. Una volta lanciatosi, l'uomo avrebbe aperto regolarmente il paracadute, che però si è improvvisamente avvitato su se stesso.

Non riuscendolo a governare il paracadute, il 42enne ha quindi provato ad aprire quello di emergenza. La manovra sarebbe stata avviata però troppo tardi, a poche centinaia di metri da terra, tanto che il paracadute non si è gonfiato. L'uomo è così precipitato al suolo in un campo nei pressi di un casale abbandonato a circa un chilometro dall'aviosuperficie, nella stessa zona dalla quale si era lanciato.



La scena è stata vista da almeno un testimone. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. L'uomo, durante il lancio, aveva una telecamera inserita sul casco. Non è però chiaro se fosse attiva al momento del volo. Tutta la strumentazione utilizzata dalla vittima è stata sequestrata.



Era un paracadutista molto esperto - "Massimiliano Piraccini aveva alle spalle più di mille lanci": a dirlo è il presidente dell'Atc di Terni, la società che gestisce l'aviosuperficie, Sandro Corradi, il quale spiega che il 42enne "frequentava da anni assiduamente la struttura, dove era molto conosciuto". "Era lui stesso - ha detto Corradi - a fare le riprese dei lanci". Al momento dell'incidente "il vento non era molto forte - spiega Corradi - in quanto soffiava sotto i 10 nodi". "Era espertissimo, stava più in aria che in terra", ha commentato un altro paracadutista giunto sul luogo dell'incidente.



Il caso di Taricone - Taricone aveva avuto un incidente dopo essersi lanciato con il paracadute, era poi stato ricoverato all'ospedale di Terni, dove era morto il 30 giugno 2010. L'indagine avviata subito dopo era stata archiviata: dagli accertamenti era infatti emerso che a provocare la tragica fatalità era stato un errore umano.