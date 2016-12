Perugia, fanno la salsa in casa ed esplode la bombola del gas: sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite in seguito ad una esplosione avvenuta nel loro appartamento . Sono tutte ricoverate con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo. L'incendio si è sviluppato in una palazzina a Colombella di Perugia , frazione del capoluogo umbro. I feriti, a quanto pare, stavano facendo la salsa di pomodoro in casa e durante la cottura la bombola di gas , per una perdita, è esplosa.

L'Azienda ospedaliera di Perugia rende noto che l'età delle persone coinvolte varia dai 40 ai 73 anni.



Due donne, di 65 e 72 anni, sono state ricoverate all'ospedale Niguarda di Milano e al Centro grandi ustionati Bufalini di Cesena. "La 65enne ha ustioni gravissime per quasi l'80 per cento del corpo - spiega il professor Luca Stingeni, direttore della struttura di dermatologia -. Mentre la 72enne è ustionata al 40 per cento. Le loro condizioni sono critiche".



Disposto il trasferimento al Sant'Eugenio di Roma per il ferito più giovane, di 40 anni, che ha riportato anche lui ustioni sul 40 per cento del corpo. Gli altri tre pazienti sono ricoverati in dermatologia all'ospedale di Perugia.