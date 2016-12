Omicidio Ilaria Alpi, Omar Hassan assolto nel processo di revisione

Hassan è stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto". La Corte d'appello di Perugia ha inoltre disposto la revoca di qualsiasi limitazione della libertà personale del somalo. Questi, dopo avere scontato 16 anni, era attualmente affidato ai servizi sociali. Hassan ha assistito alla lettura della sentenza e ha gioito con alcuni amici e parenti che erano con lui.



"Sono felice. Dopo oltre 17 anni di carcere posso dirmi innocente. Sono contento", ha commentato Hassan dopo la sentenza. "Grazie a Dio è finita. Ora devo cercare la mia famiglia perché sono 19 anni che non la vedo e per questo ho bisogno urgentemente dei documenti. Mi hanno rovinato, mi hanno sequestrato, però grazie a Dio, all'aiuto dei giornalisti e di questi giudici oggi sono stato liberato". L'uomo dopo il verdetto della corte d'appello di Perugia ha abbracciato la mamma di Ilaria e la giornalista del Tg3 che intervistò uno dei soggetti che lo aveva accusato.



La madre di Ilaria: "Contenta per Hassan, amareggiata per mia figlia" - Luciana, madre di Ilaria Alpi, si dice contenta per la sentenza perché "dopo quasi 16 anni di carcere Hassan è riuscito ad avere la libertà" ma al tempo stesso è "molto amareggiata e depressa" per la figlia. "Perché - afferma - è come se lei e Miran Hrovatin fossero morti per il caldo che faceva a Mogadiscio". "La verità non l'abbiamo e secondo me non l'avremo mai", ha ribadito Luciana Alpi.