Meredith, Cassazione: processo da rifare

Processo prima dell'estate? Non è escluso - E il nuovo processo potrebbe essere celebrato prima dell'estate, come spiegano in Corte d'Appello a Firenze. Dopo la decisione della Cassazione gli atti dovranno essere trasmessi nel capoluogo toscano, dove si spiega che i tempi dipenderanno dal calendario delle udienze già fissate e dalla durata dei processi. Tutto dovrebbe comunque essere relativamente veloce.



Nella sua decisione, la Cassazione ha tra l'altro respinto il ricorso di Amanda contro la condanna a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. La giovane americana l'aveva infatti accusato del delitto di Meredith. A questo punto, la condanna diventa definitiva per la Knox, che ha già interamente scontato la pena.



Amanda: "Sono delusa: accuse ingiuste" - A informare Amanda della decisione è stato il suo legale Carlo Dalla Vedova, e a lui la giovane ha detto: "Sono delusa e addolorata". La Knox, come ha detto il suo avvocato, ha trascorso la notte insonne nella sua casa di Seattle, aspettando il verdetto della Cassazione sul caso Meredith.



La studentessa vive infatti negli Usa, dove è tornata dopo essere stata scarcerata al termine del processo d'Appello. "Già da ieri sera - ha detto Dalla Vedova - era preoccupata e in trepida attesa. E' delusa ma non abbattuta, come è sempre stata per il suo carattere. E' consapevole della sua innocenza. Prima di esprimere un giudizio definitivo sulla sentenza della Cassazione, aspettiamo comunque di leggere le motivazioni".



Il Seattle Times ha poi riportato altre dichiarazioni della ragazza, che definisce "completamente infondata e ingiusta" la teoria dei procuratori di Perugia. "Non importa ciò che accadrà: io e la mia famiglia continueremo la nostra battaglia legale, fiduciosi nella verità contro accuse che sono sbagliate".



Sollecito: "Pensavo si chiudesse. Io sono innocente" - "Ho parlato con lui poco fa ed è deluso". Così ha detto Luca Mauri, avvocato di Raffaele Sollecito, dopo la diffusione della notizia. L'ex fidanzato di Amanda ha detto: "Pensavo si potesse mettere la parola fine a questa vicenda". "Io però sono innocente - ha precisato - e posso continuare ad andare avanti a testa alta" Il giovane ha atteso il pronunciamento dei giudici di Piazza Cavour a Verona, dove studia, e l'avvocato Maori ha concluso: "E' un calvario che continua".



Telefonata Raffaele-Amanda - Raffaele "si è sentito con Amanda Knox. Vedranno cosa fare", sono le parole della compagna di Sollecito, al citofono ai cronisti. La ragazza ha aggiunto che Raffaele è distrutto "non sta parlando con nessuno. Ricominciare è dura".



