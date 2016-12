17:40 - Una donna di 43 anni, Giuseppa Corvi, è stata uccisa in un'abitazione dell'immediata periferia di Terni. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato il marito con l'accusa di omicidio volontario. La coppia era in fase di separazione, ma l'uomo, Franco RInaldi, 48 anni, originario di Amelia non aveva accettato la fine del matrimonio. La donna è stata colpita con un corpo contundente, forse un martello.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima. Gli investigatori hanno accartato che Rinaldi si era cambiato prima del delitto, indossando una tuta bianca, guanti e una mascherina. Gli agenti lo hanno trovato mentre si stava ripulendo sul terrazzo della casa dove la donna si era trasferita da un paio di mesi insieme a figlio sedicenne. Rinaldi ha attesto che il ragazzo uscisse di casa prima di aggredire la moglie.