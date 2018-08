Ucciso dal figliastro a colpi pistola nel Torinese: preso l'omicida

Dopo un litigio tra i due uomini, l'omicida si è allontanato tornando mezz'ora più tardi con una pistola: ha esploso prima tre colpi e poi, dopo la reazione della vittima, altri sei che hanno ucciso Gatti.



- L'omicida soffrirebbe di disturbi della personalità, ma non era in cura, secondo quanto si è appreso. E' stato lui stesso, dopo avere ucciso il patrigno, a chiamare il 112. Poco prima i carabinieri avevano ricevuto un'altra chiamata, dalla moglie della vittima. Il 26 enne è stato fermato in strada, a Settimo.