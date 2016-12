Uccise la moglie, la rabbia dei figli dopo la condanna: "Sedici anni di carcere per nostro padre sono pochi"

L'omicidio - La donna, insegnante di inglese, da tempo sopportava in silenzio le violenze del marito. Aveva deciso di andar via, di portare con sè i ragazzi di 19 e 23 anni. Vivevano in una casa protetta. Quel venerdì sera Gloria era rientrata nell'appartamento di famiglia per recuperare qualche vestito. E' scoppiata l'ennesima lite con l'ex. Lui l'ha colpita con un grosso coltello da cucina, poi ha rincoroso la figlia Alice ferendola ad una mano.



Il timore dei figli - All'uomo, condannato a 16 anni di carcere e tre di ospedale psichiatrico, è stata riconosciuta la semi infermità mentale. Ma, dicono i figli, il suo non è stato un delitto d'impeto. Al momento della sentenza, li ha guardati e ha chiesto loro se fossero soddisfatti. In tutti questi mesi l'uomo non ha mai mostrato segni di pentimento. Il loro timore è che, tra qualche anno, lui possa tornare libero e - dicono - "terminare il lavoro lasciato in sospeso un anno fa". "Nostro padre si sente vittima di una congiura", ribadiscono. "Per andare avanti abbiamo bisogno della certezza che non metta più piede fuori dalla prigione".