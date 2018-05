"Minacciava di suicidarsi, non l’aveva mai picchiata, ma era folle nelle sue manifestazioni". Con queste parole Elena Amato, la sorella di Elisa, la trentenne toscana uccisa dal fidanzato , Federico Zini, che poi si è suicidato, racconta ai microfoni dell'inviato di NewsMediaset Enrico Fedocci quella relazione che è poi sfociata nel sangue. "Non è stato un raptus di follia - ribatte così ai genitori del ragazzo, - avvisaglie ce ne erano, abbiamo più volte cercato di convicere Elisa a fare denuncia per stalking, errore di ingenuità da parte sua e nostra non farla".

"I fatti che raccontava Elisa - ricorda Elena - dimostravano che lui aveva una mentalità disturbata; lei si allontanava ma lui cercava di riconquistarla con regali costosi, cercava di comprare così il suo amore e lei si riavvicinava perché si dispiaceva e sicuramente anche per sua debolezza".



"Quello che è successo - continua - non è caduto dal cielo per caso, non è stato un raptus di follia: Federico aveva già programmato tutto, ce l'aveva in testa da tempo". "Abbiamo più volte cercato di convincere Elisa a fare denuncia per stalking, ma lei non lo ha mai fatto per ingenuità, perché gli voleva bene e non voleva farlo soffrire. E' stato un errore suo e nostro", conclude.