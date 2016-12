Truffa da 30 milioni di euro, arrestato monsignore in partenza per le Canarie

Sequestrata lussuosa villa del '400 a Piombino - La Gdf ha sequestrato in via preventiva una lussuosa dimora del Quattrocento a Piombino, Villa Vittoria (valore 8 milioni di euro), e un grande sito archeologico a Selinunte (valore 850mila euro). Sigilli anche per un edificio a Poggio Catino, in provincia di Rieti (valore di 530mila euro) e altri immobili e terreni a Poppi, ad Arezzo (valore di 670mila euro).



Nel mandato di arresto europeo è stato richiesto il sequestro anche di una villa considerevole in Corsica. E' stato infine sottoposto a sequestro il sito web della Fondazione Kepha Onlus.



Con mandato di cattura internazionale è ricercato l'affarista francese, Christian Ventisette, di 54 anni, stretto collaboratore del monsignore.



Monsignore stava partendo per le Canarie - L'alto prelato è stato arrestato a Genova, da dove l'alto prelato stava partendo alle Isole Canarie, dove risiede. Secondo gli inquirenti, oltre a Benvenuti e Ventisette, della associazione facevano parte altre nove persone che a vario titolo collaboravano alla presunta attività illecita.



Truffa in Italia e all'estero - Le indagini dell'operazione denominata "Opus", condotte dalle Fiamme gialle altoatesine, su direzione della procura di Bolzano, hanno fatto constatare come il monsignore e l'affarista fossero stati "promotori e organizzatori di un'associazione a delinquere, attiva sul territorio nazionale ed estero, finalizzata alla commissione di svariati e ripetuti reati di truffa, riciclaggio e tributari, coinvolgendo persone e società collocate in Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Stati Uniti e Italia".



Inchiesta partita da una suora - L'inchiesta è partita dalla segnalazione di una suora, ex collaboratrice del prelato. La religiosa aveva, infatti, ricevuto presso la propria abitazione in Alto Adige documenti bancari e non, riferiti ad un trust e una società di capitali, entrambi denominati Opus che, evidenziavano movimentazioni di denaro per centinaia di migliaia di euro e delle quali non sapeva darsi una spiegazione, ma che erano in ogni caso a lei riconducibili.



La religiosa, infatti, aveva poi raccontato ai militari della Guardia di finanza che, spinta dalla fiducia che riponeva nell' ecclesiastico, quando lavorava con lui a Roma, aveva firmato alcuni contratti costitutivi, divenendo, tra l'altro, rappresentante legale della Opus nella sede in Alto Adige, rimanendo così coinvolta nel procedimento fallimentare della società Kepha Invest in Belgio.