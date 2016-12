Dolomiti, Bolzano vuole il pedaggio

foto LaPresse 08:58 - Un pedaggio sui passi dolomitici per frenare l'inquinamento. Come nel centro di Milano. Come in autostrada. L'ipotesi è fortemente sponsorizzata dalla Provincia di Bolzano che, dopo aver messo passo Rombo a pagamento e dopo aver messo in cantiere il biglietto per accedere allo Stelvio, adesso pensa di introdurre il ticket anche per i passi dolomitici Sella, Gardena, Campolongo, Pordoi. - Un pedaggio sui passi dolomitici per frenare l'inquinamento. Come nel centro di Milano. Come in autostrada. L'ipotesi è fortemente sponsorizzata dalla Provincia di Bolzano che, dopo aver messo passo Rombo a pagamento e dopo aver messo in cantiere il biglietto per accedere allo Stelvio, adesso pensa di introdurre il ticket anche per i passi dolomitici Sella, Gardena, Campolongo, Pordoi.

Una proposta che va però discussa, per la maggiore parte, con altri enti: Trento e Belluno nella fattispecie, visto che i passi in questione sono solo a metà in territorio di Bolzano. E, se Trento e Lombardia hanno mostrato una certa apertura alla proposta, Belluno dice un deciso no. Bolzano però non ha intenzione di cedere e ha già stabilito anche il valore del pedaggio: 5 euro per le auto, 12,50 per i camper, 25 per i bus. Ma, se sul Gardena Bolzano può fare come vuole, visto che entrambi i versanti sono nel suo territorio, e se sullo Stelvio l'accordo con la Lombardia è praticamente chiuso, non è così per il Pordoi (gestito da Belluno e Trento), per il Campolongo (Bolzano e Belluno) e per lo Stelvio (Bolzano e Lombardia).



L'intenzione dell'assessore provinciale Florian Mussner è però quella di andare avanti per la sua strada, facendo scattare il provvedimento già questa primavera. Anche se questa idea non convince nemmento un autorevole bolzanino come Reinhold Messner, che dice: "Meglio chiudere i passi tutti i giorni dalle 10 alle 17".



Da Bolzano precisano che non si tratta di una misura per fare cassa, ma di un piano per "valorizzare e proteggere una zona alpina molto sensibile e unica nel suo genere", dice ancora Mussner. Con le entrate saranno finanziate sia la manutenzione di queste strade di montagna, che solo per lo Stelvio ammonta a 500mila euro all'anno, "come anche il trasporto pubblico sui passi e altre iniziative paesaggistiche e culturali", spiega l'assessore. "Potremmo - aggiunge - tenere in funzione gli impianti di risalita anche d'estate".



Il caso del Rombo

E' dal 2004 che la giunta altoatesina porta avanti il progetto. Il primo passo venne fatto sei anni fa a passo Rombo, in val Passiria, ma non fu una vera rivoluzione perché sul versante austriaco si pagava già il pedaggio. Il progetto pilota ha funzionato bene e ora sarà esteso, anche se modificato. Mentre a passo Rombo si paga a un casello, per lo Stelvio e i passi dolomitici Mussner pensa invece a una vignetta, valida un giorno per tutti i passi, da acquistare ad appositi distributori lungo le strade e in alberghi e aziende di soggiorno. Mussner ribadisce che la Provincia di Bolzano cercherà il consenso con i Comuni e le Province limitrofe. E con Belluno la lotta si annuncia dura. Dalla Regione Veneto arriva infatti un no su tutta la linea: il pedaggio, dicono, ucciderebbe il turismo in molte vallate sul versante veneto.