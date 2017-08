Agguato Foggia, vietati i funerali pubblici per il boss Romito

Il questore di Foggia ha vietato i funerali pubblici per Mario Luciano Romito, il 50enne boss della malavita garganica, e il cognato Matteo De Palma, 44, uccisi mercoledì 9 agosto sulla strada tra San Marco in Lamis e Apricena. I bersagli dell'agguato mafioso sono stati sepolti all'alba nel cimitero di Manfredonia. Per i due contadini uccisi nell'agguato perché testimoni oculari, i funerali si svolgeranno nel pomeriggio a San Marco in Lamis.