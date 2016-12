A Lutago è vietato il transito delle auto in piazza: i ragazzi giocano a calcio

A Lutago, comune in Valle Aurina, le auto sono vietate. Almeno nella piazza centrale vicino alla scuola del paese, in Trentino Alto-Adige. Lo ha deciso il sindaco Helmut Gebhard Klammer per dare la possibilità ai ragazzi di giocare a pallone . La decisione che ha il sapore di tempi antichi è stata presa con un'ordinanza in cui si spiega che il divieto è permanente e a tempo indeterminato. Unica deroga ai residenti che devono parcheggiare il veicolo nel garage.

"Abbiamo fatto una valutazione semplice - ha affermato il primo cittadino - considerando anche il fatto che lì c' è una scuola e i bambini possono anche uscire per la ricreazione". "Ma poi - spiega - i ragazzi del paese si ritrovano per giocare a palla e per la viabilità generale quella piazza non è fondamentale e quindi non crea gravi problemi alla circolazione".



E conclude: "Meglio che i ragazzi possano giocare al sicuro senza dover schivare le auto in transito. Così abbiamo messo in sicurezza la zona con il divieto di passaggio a tutti i veicoli a motore, tranne quelli dei residenti per ovvi motivi".