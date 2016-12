22 gennaio 2014 Bolzano, dalla montagna piovono massi grandi come case Terrificante frana a Ronchi di Termeno fortunatamente senza conseguenze per l'uomo. Ma le immagini fanno rabbrividire Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:17 - Una caduta massi tra 3.000 e 4.000 metri cubi ha colpito la frazione Ronchi di Termeno, in Alto Adige. Evacuato il maso Freisinger. L'assessore provinciale alla Protezione civile Arnold Schuler si sta recando sul posto per un sopralluogo dove i geologi provinciali con amministratori e vigili del fuoco stanno valutando la situazione. Viene presa in considerazione una detonazione della rimanente torre rocciosa.