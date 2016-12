Trento, soffoca la moglie e si uccide

10:07 - Ha ucciso la propria moglie per poi togliersi la vita lanciandosi sotto un treno a Rovereto, in Trentino. Protagonista un uomo di origini colombiane, Michaele Emmanuel Ocampo Ballestas, di 28 anni. La donna, Jimenez Cuadrado Yurani, 29 anni, è morta soffocata. Sono scattate le indagini della Polfer e della polizia.

La donna lavorava in un bar del posto, mentre il marito si era licenziato quindici giorni fa da un locale. La squadra mobile di Trento ha scoperto la donna senza vita intorno alle 18, a casa, senza apparenti segni di lite nell'abitazione, ritrovamento avvenuto solo dopo che la Polfer si era trovata di fronte al suicidio di Ocampo Ballestas poco prima delle 12.



L'uomo si era buttato sotto il treno che va da Roma a Bolzano e la circolazione era stata bloccata a lungo. Così le due morti sono apparse legate da un filo: prima si è verificata la morte di lei, poi il gesto finale di lui. I poliziotti nelle prime ore hanno lavorato per escludere l'azione di terzi nel delitto, ma l'ipotesi appare più che remota.



Il medico legale, è giunto in tarda serata da Verona, e la polizia sta indagando col sostituto procuratore di Rovereto, Fabrizio De Angelis. Il movente del gesto non appare ancora chiaro e la polizia lavora nel raccogliere testimonianze sulla vita della coppia.