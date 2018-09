Trapianto di faccia, il padre della donatrice: "Non chiamatela eroina"

"Non vogliamo essere chiamati eroi, vogliamo solo che nostra figlia venga ricordata". A parlare è il papà di Giorgia, la ragazza di 21 anni morta due settimane fa in un incidente stradale a Roma che ha donato i tessuti del viso alla prima trapiantata al volto d’Italia. "Non c’è stato bisogno di pensarci due volte - ha detto l’uomo, intervistato da Newsmediaset in compagnia della moglie - È un modo per per continuare a farla vivere".