Vasto rogo doloso nel Pisano: centinaia di sfollati, "lo scenario è apocalittico"

Un vasto incendio è divampato sul monte Serra nella zona di Calci , in provincia di Pisa . Il rogo, di origine dolosa, a causa delle forti raffiche di vento avanza velocemente verso le abitazioni. Centinaia le persone che sono state evacuate in via precauzionale. "E' uno scenario apocalittico", raccontano. Tre abitanti di Calci sono rimasti intossicati dal fumo, nessuno è grave. Il sindaco, Massimo Ghimenti , ha ordinato la chiusura di tutte le scuole.



Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 di lunedì sera. Il rogo si è sviluppato più o meno nella stessa zona in cui una settimana fa era stato appiccato un altro incendio boschivo non distante dal luogo dove si trovano le antenne di numerose emittenti radiofoniche e televisive. Secondo il governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, si stima che siano almeno 600 gli ettari andati a fuoco.



Ampliata la zona d'evacuazione, chiuse le scuole - Sulla zona dell'incendio è entrato in azione un Canadair: il secondo previsto è rimasto a terra a causa di un guasto, mentre quattro elicotteri non possono decollare a causa del forte vento. La Protezione civile regionale, con il Comune di Calci, ha provveduto all'evacuazione delle frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana.