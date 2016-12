Toscana, allarme per un nuovo caso di meningite: bimbo di 8 anni ricoverato al Meyer di Firenze

Il nuovo caso segue i due decessi di lunedì, sempre per meningite, di due donne in Toscana, uno a Firenze di tipo C e il secondo a Livorno dov'è morta, un mese dopo il ricovero, Lilia Agata Caputo, 64 anni, ex insegnante originaria di Rimini, ma residente a Viareggio (Lucca).



A Firenze invece è morta una romena di 45 anni: per questo secondo caso la Usl Toscana Centro ha fatto scattare un piano di profilassi generale dopo aver scoperto il locale notturno del capoluogo toscano dove la paziente si è recata l'ultima volta prima di essere ricoverata in ospedale. Nel 2016 i morti per meningite nella regione diventano così 7, di cui 6 per il C, mentre nel 2015 erano stati 7 (6di ceppo C e una di ceppo B).