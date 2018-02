Tensione al comizio di Matteo Salvini a Pisa: scontri tra antagonisti e polizia

Disordini a Pisa per il comizio del leder della Lega Matteo Salvini. Un gruppo di antagonisti, che stava sfilando in un corteo organizzato per contestare Salvini, è entrato in contatto con alcuni militanti leghisti. La polizia è intervenuta per fermare i manifestanti, che hanno reagito lanciando sassi e bottiglie. Ci sarebbero feriti e contusi mentre sei giovani sono stati fermati dalle forze dell'ordine.