Stupro denunciato a Firenze, i legali dei carabinieri: "Non chiediamo scusa"

I due carabinieri accusati di violenza sessuale da due studentesse americane a Firenze "non devono chiedere scusa a nessuno". Lo ha detto il difensore del militare scelto Pietro Costa, dopo l'incidente probatorio in cui sono state acquisite le testimonianze delle vittime. Le giovani hanno confermato le accuse dopo dodici ore e mezzo di interrogatorio. Durante le deposizioni, una delle due ragazze è scoppiata in lacrime.