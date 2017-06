Pisa, gioielliere reagisce a rapina e apre il fuoco: ucciso uno dei banditi

La gioielleria era già stata rapinata più volte in passato. In negozio, insieme al gioielliere, c'era la moglie. Entrambi sono stati ora accompagnati in caserma dai carabinieri e saranno interrogati per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Sul posto è arrivato il sostituto procuratore Paola Rizzo per un sopralluogo all'interno della gioielleria dove a terra si trova il corpo senza vita del rapinatore.



Caccia al rapinatore in fuga - Il secondo bandito è invece riuscito a fuggire a piedi, ma gli inquirenti non escludono che a poca distanza dal luogo della rapina vi fosse un mezzo sul quale allontanarsi senza dare nell'occhio. In tutta la zona è in corso una caccia all'uomo.