Pisa, bambina di tre anni trovata senza vita in casa: arrestato il patrigno

Una bambina di tre anni è morta a Calambrone , in un appartamento del litorale pisano . Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al personale del 118. Le cause del decesso non sono ancora chiare. Sul corpo della piccola sono stati trovati tumefazioni ed ecchimosi. La bimba viveva insieme alla madre e al compagno di lei. La donna è sudamericana; l'uomo, il 33enne serbo Tonino Krstic, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni.

L'uomo, già segnalato per furto, avrebbe respinto le accuse. Su di lui però gravano molteplici indizi, a cominciare dai segni sul corpo della piccola, che potrebbero essere state provocate, secondo il medico legale, dalle percosse. La bimba era nata da una precedente relazione tra la madre e un italiano, residente in Liguria. La donna è in attesa di un secondo figlio dal nuovo compagno.



I carabinieri hanno sequestrato alcuni oggetti nel monolocale in cui viveva la bimba con la mamma e il compagno di lei. L'abitazione in cui la piccola è morta è ricavata da un esercizio commerciale dismesso, lontano da altre abitazioni, privo di allacciamento alla corrente elettrica. All'arrivo di soccorritori ed investigatori il corpo della piccola era a terra.



Madre sotto shock - La madre della piccola è stata ricoverata in ospedale in stato di shock. L'allarme è stato dato dalla donna che ha chiamato il 118 perché la bambina stava male. I medici hanno solo potuto constatare il decesso della bambina. La donna, in attesa di un altro figlio, ed il convivente avevano allacciato una relazione recentemente attraverso i social network.