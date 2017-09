Livorno allagata, il maltempo si abbatte sulla Toscana Ansa 1 di 59 Ansa 2 di 59 Ansa 3 di 59 Ansa 4 di 59 Ansa 5 di 59 Ansa 6 di 59 Ansa 7 di 59 Ansa 8 di 59 Ansa 9 di 59 Ansa 10 di 59 Ansa 11 di 59 Ansa 12 di 59 Ansa 13 di 59 Ansa 14 di 59 Ansa 15 di 59 Ansa 16 di 59 Ansa 17 di 59 Ansa 18 di 59 Ansa 19 di 59 Facebook 20 di 59 Facebook 21 di 59 Facebook 22 di 59 Facebook 23 di 59 Facebook 24 di 59 Facebook 25 di 59 Facebook 26 di 59 Ansa 27 di 59 Ansa 28 di 59 Ansa 29 di 59 Ansa 30 di 59 Ansa 31 di 59 Ansa 32 di 59 Ansa 33 di 59 Ansa 34 di 59 Ansa 35 di 59 Ansa 36 di 59 Ansa 37 di 59 Ansa 38 di 59 Ansa 39 di 59 Ansa 40 di 59 Ansa 41 di 59 Ansa 42 di 59 Ansa 43 di 59 Ansa 44 di 59 Ansa 45 di 59 Ansa 46 di 59 Ansa 47 di 59 Ansa 48 di 59 Ansa 49 di 59 Ansa 50 di 59 Ansa 51 di 59 Ansa 52 di 59 Ansa 53 di 59 Twitter 54 di 59 Twitter 55 di 59 Tgcom24 56 di 59 Tgcom24 57 di 59 Tgcom24 58 di 59 Tgcom24 59 di 59 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nogarin a Tgcom24: "Situazione critica" - "La situazione è molto problematica, critica, spero non sia un disastro", ha affermato Nogarin a Tgcom24. "Ha piovuto tantissimo, ci sono grosse difficoltà, sono esondati alcuni corsi d'acqua, vengono segnalati smottamenti a Montenero", ha aggiunto il primo cittadino. Dopo una riunione convocata dalla prefettura al centro coordinamento soccorso, Nogarin ha affermato che "la situazione sta migliorando".



"Le vie di comunicazione vengono piano piano ripristinate tutte anche se rimane chiusa la linea ferroviaria tirrenica. Abbiamo ancora 2.700 famiglie senza energia elettrica", ha sottolineato ancora il sindaco livornese dopo il vertice al quale ha partecipato anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi.



Mattarella: "Cordoglio alle famiglie, politica rifletta sul clima" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà ai familiari delle vittime dell'alluvione. "Questa ennesima calamità provocata da straordinario maltempo dovrà sollecitare al più presto nel mondo politico una riflessione, seria e approfondita, sugli effetti dei cambiamenti climatici e su come difendere efficacemente il nostro territorio", ha affermato il Capo dello Stato.



Amatrice annuncia una raccolta fondi - "Un pensiero agli amici di Livorno. Amatrice non dimentica. Provvederemo immediatamente ad organizzare una raccolta fondi per aiutare i nostri amici". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi.



Gentiloni: "Pieno sostegno del governo" - "L'Italia tutta abbraccia Livorno. Vicinanza alle famiglie delle vittime, pieno sostegno a sindaco e Regione per fronteggiare l'emergenza". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.



Chiesto lo stato di calamità - "Abbiamo chiesto lo stato di calamità", ha poi riferito il sindaco. "Livorno è stata devastata dal maltempo come mai prima d'ora", ha scritto su Twitter. "In due ore stanotte sono caduti 250 millimetri di pioggia. Una bomba d'acqua più intensa di quanto lasciava presagire l'allerta meteo".



Resterà ancora, "almeno fino a lunedì", l'allerta arancione diramato sabato dalla Regione Toscana. Lo ha detto il prefetto Anna Maria Manzone, precisando che i Comuni di Livorno e Collesalvetti hanno complessivamente una novantina di persone che stanotte verranno ospitate nei palasport di Rosignano e di Livorno.



Evacuato un camping - Si segnalano gravissimi danni specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall'acqua e auto spazzate via. La situazione più critica nei quartieri di Collinaia e Ardenza e Montenero, per l'esondazione di alcuni dei torrenti cittadini e il fango che ha invaso gli scantinati delle case. Persone sfollate nel quartiere di Salviano, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato l'Aurelia. In particolare nel Livornese, a Quercianella, è stato evacuato un campeggio.