Massa Carrara, furgone travolge anziani alla fermata del bus: due morti

Un furgone ha travolto un gruppo di anziani che era in attesa di un pullman sulla statale Aurelia alla periferia di Massa (Massa Carrara), uccidendo due persone e ferendone altre tre. Le vittime sono una donna di 74 anni e un 81enne. Anche il conducente del furgone, sembra un giovane, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la polizia stradale e i carabinieri: da una prima ricostruzione le persone investite dal furgone, tutti pensionati, stavano attraversando la strada per raggiungere il pullman che doveva portarli in gita a Praga. Il tratto dell'Aurelia è stato chiuso al traffico.



La donna morta sul colpo aveva 74 anni e viveva a Empoli (Firenze). A Massa era arrivata lunedì sera, ospite di amici con i quali doveva partire stamani in pullman per Praga. L'81enne, originario di Massa, è invece deceduto al pronto soccorso dell'ospedale, dove era arrivato in gravi condizioni. Il conducente del furgone è stato invece portato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) con un trauma cranico e un forte stato di shock.