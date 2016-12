Lungarno, polemiche sul mancato allarme di notte: "assediata" la bacheca Fb del sindaco Nardella

L'allarme non è scattato alle 6 di mercoledì mattina, ma in piena notte, come dimostra questo video postato su Facebook. L'area è proprio quella del disastro di Firenze , il Lungarno Torrigiani che porta a Ponte Vecchio, dove si è poi aperta la spaventosa voragine . Tutto è cominciato molto prima che si intervenisse. L'acqua già a mezzanotte stava scorrendo, è il caso di dirlo, "a fiumi" sull'asfalto, rischiando di far saltare l'argine. Perché nessuno ha fatto niente? Esterrefatti i commenti degli utenti "incappati" nello sconcertante video.

Rabbia e sfottò sui social - Rabbia, e anche ironia, sui social network dopo la voragine apertasi sul lungarno a Firenze. In tanti hanno scritto commenti arrabbiati o di presa in giro sulla bacheca Facebook del sindaco Dario Nardella e sulla pagina Twitter del Comune di Firenze. "Ci deve spiegare come nella città italiana con la più alta bolletta dell'acqua, giustificata sempre da Publiacqua con la continua opera di miglioramento della rete idrica, sia potuto succedere una cosa del genere", si legge in un post.



"Signor sindaco se dopo tante segnalazioni nelle 12 ore precedenti intervenivate in tempo forse tutto ciò poteva essere evitato?" si legge in un altro commento. Non mancano i "Vergogna!" e le richieste di dimissioni, e c'è chi si chiede: "Si potrà mai sapere se ci sono responsabilità?".