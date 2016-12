Firenze, voragine di 200 metri si apre in pieno centro città: inghiottite alcune auto in sosta

Nardella: "La zona del cedimento è in sicurezza" - Nel pomeriggio il primo cittadino ha rassicurato i residenti con un post su Facebook: "Nelle vie vicine a Lungarno Torrigiani abbiamo ripristinato la viabilità, abbiamo messo in sicurezza la zona, la spalletta è controllata minuto per minuto da un radar speciale e per ora resta stabile".



"L'acqua è stata dragata tutta - ha proseguito Nardella -, una gru sta rimuovendo le auto e presto sarà possibile il rientro nelle case per i residenti che sono stati evacuati per precauzione. In città la rete idrica sta progressivamente tornando alla normalità. Ci scusiamo per i disagi ma stiamo cercando di risolvere tutto il prima possibile".



"Restano interrogativi che vanno chiariti", ha detto ancora Nardella, sostenendo di essere convinto che a provocare la voragine sul lungarno sia stato un "errore umano": "Se c'è stato - ha aggiunto - chi ha sbagliato dovrà pagare". "Secondo una prima stima possiamo parlare di 5 milioni di danni - ha riferito il primo cittadino -. Non possiamo chiedere la dichiarazione di calamità naturale, chi ha parlato di dissesto idrogeologico ha detto una cosa fuori dal mondo".