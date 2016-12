Livorno, papà fugge con il figlio piccolo: ricerche della polizia

L'uomo si sarebbe allontanato perché in contrasto con le modalità con le quali è costretto a frequentare il figlio. Può vedere il bambino solo in presenza di assistenti sociali e per un periodo limitato di tempo. Solo pochi giorni fa il 40enne aveva anche effettuato un volantinaggio sul litorale livornese per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul suo caso.



La polizia sta ora cercando di localizzare anche il suo telefono cellulare e sono già state chieste informazioni in proposito. Contattata anche la famiglia dell'uomo che, al momento, non avrebbe saputo dare indicazioni utili per rintracciarlo.