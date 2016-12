Firenze, sparite nel nulla una 61enne e la nipote di 13 mesi: ricerche in corso

Una donna di 61 anni e la nipotina di 13 mesi sono scomparse domenica pomeriggio in una zona di campagna a Cascia di Reggello (Firenze). Sono in corso ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri. La sessantunenne è uscita di casa alle 16 per portare fuori la bimba col passeggino, e non ha più fatto ritorno. Secondo quanto emerso, nonna e nipote sarebbero state viste l'ultima volta intorno alle 18 da un testimone.