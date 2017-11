Firenze, sieropositivo finge di essere sano per rapporti: arrestato

Avrebbe preteso rapporti non protetti pur sapendo di esser sieropositivo , convincendo i partner di essere sano e di avere un'allergia al lattice. In questo modo l'uomo, di 24 anni, originario della Romania, residente a Firenze , avrebbe infettato il compagno e, durante la relazione, avrebbe continuato ad avere rapporti a rischio con altri. Per il 24enne è scattato l'arresto: è accusato di lesioni gravissime e tentate lesioni gravissime.

Secondo quanto emerso, oltre al quello dell'ex fidanzato, i casi accertati dagli investigatori sono due. Entrambi gli uomini, con i quali il giovane avrebbe avuto rapporti non protetti nascondendo loro la malattia, si sono sottoposti ai test di controllo, risultati negativi. Non si esclude tuttavia che il 24enne, sieropositivo da tempo, possa aver avuto rapporti a rischio anche con altre persone.



Le indagini coordinate dalla procura fiorentina sono partite nell'agosto di quest'anno, dopo la denuncia presentata dall'ex compagno. L'uomo ha raccontato di aver conosciuto il 24enne tramite facebook nel 2015. Il giovane lo aveva convinto ad avere rapporti non protetti, dicendo di essere allergico al lattice e rassicurandolo sulle sue condizioni di salute. Per giustificare l'assunzione quotidiana dei medicinali che prendeva per l'hiv, gli aveva fatto credere di essere malato terminale di cancro.



Quando, dopo circa un mese, gli aveva confessato di essere sieropositivo, l'ex compagno aveva deciso di perdonarlo e la loro relazione era andata avanti per un altro anno, durante il quale tra di loro ci sarebbero stati solo rapporti protetti. La decisione di denunciarlo è arrivata quando, finita la loro relazione, l'uomo è venuto a sapere che il 24enne continuava a raggirare altre persone, spacciandosi per sano e continuando ad avere rapporti non protetti, giustificati con una presunta forma di allergia al lattice.