Firenze, migrante ucciso a colpi di pistola in strada: fermato un 65enne

Firenze, uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il sospetto condotto in questura sarebbe uscito di casa con l'intenzione di uccidersi finendo poi per sparare e uccidere a caso con una Beretta detenuta regolarmente. E' quanto emerge dalle prime dichiarazioni rese dallo stesso 65enne alla polizia, che esclude al momento moventi razziali.



Durante l'interrogatorio l'uomo, che si è abbandonato a momenti di pianto, avrebbe fatto riferimento alla volontà di suicidarsi per questioni economiche. Gli inquirenti hanno ritrovato un biglietto di addio, indirizzato alla figlia, nella sua abitazione in Oltrarno, non lontano da ponte Vespucci. Uscito in strada, però, non avrebbe trovato il coraggio di compiere il gesto.



Sempre guidato dall'idea di non gravare più sulla famiglia, ha raccontato ancora l'uomo, avrebbe dunque deciso di sparare per finire in carcere. Inizialmente ha incrociato una famiglia con bambini, desistendo dalle sue intenzioni. Il raptus omicida è scattato quando il 65enne ha incontrato la vittima, un venditore ambulante non autorizzato e immigrato regolare in Italia, con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pisa. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito circa una dozzina di colpi di arma da fuoco. L'uomo, ferito a morte al torace, è caduto nella parte centrale del ponte, sul marciapiede, dietro una fila di auto parcheggiate.