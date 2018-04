Bullismo, offese al professore di Lucca: 6 studenti indagati

Al caso degli studenti di Lucca, si è aggiunto anche quello di un istituto tecnico di Velletri, avvenuto circa un anno fa ma il cui video è diventato virale nelle ultime ore, dove uno studente urla al docente: "Prof, ti sciolgo nell'acido". Data la gravità dei fatti, tutti filmati con i cellulari dai ragazzi in classe, il ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli, chiede una punizione esemplare: "I ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c'è, e gli studenti devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini finali". Ma non solo: "Vanno sospesi e sanzionati anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe".