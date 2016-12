Banche, protesta risparmiatori ad Arezzo: cercano di entrare in sede Banca Etruria

Al grido di "ladri", "ladri", un gruppo di manifestanti ha provato a forzare anche il secondo accesso dopo aver guadagnato l'atrio, ma non è riuscito ad entrare fino nella sede della banca. I contestatori sono stati circondati dalle forze dell'ordine. La strada dove si trova la banca è stata bloccata dai vigili urbani.



L'iniziativa, si legge ancora sul volantino, è stata organizzata "per farti sapere che i tuoi risparmi non sono al sicuro e che il sistema bancario italiano non è stabile, ma in balia di una Unione europea dispotica, di un governo che non è in grado di tutelare i suoi cittadini e di istituzioni, quali Banca d'Italia e Consob, che hanno conflitti d'interessi talmente grandi da ingannare volutamente il risparmiatore italiano".