Caso Ragusa, il marito avvistato e fotografato mentre getta via gli oggetti della moglie

foto Dal Web 16:19 - E' andato a buttare oggetti della moglie, Roberta Ragusa, in un cassonetto a dieci chilometri da casa sua. E quei biglietti, quaderni, vestiti gettati via da Antonio Logli sono stati ora recuperati dai carabinieri. A fare la segnalazione sono stati due fotografi, che avevano notato gli strani movimenti dell'uomo la sera del 10 marzo. I militari hanno dunque ritrovato quegli oggetti, portati poi in caserma e ora al vaglio degli inquirenti.

E' quanto scrive il settimanale Oggi nel numero di domani e che pubblica un foto-servizio nel quale si vede l'uomo gettare del materiale in un cassonetto. I due fotografi, insospettiti dal fatto che l'uomo andasse a gettare la spazzatura a 10 chilometri da casa, hanno avvertito le forze dell'ordine.



Il cassonetto in questione si trova vicino alla casa dove vive l'amante di Logli. Dopo la segnalazione, i carabinieri, scrive Oggi, hanno ''immediatamente portato in caserma l'intero contenitore, il cui contenuto è al vaglio degli inquirenti''.